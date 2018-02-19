Было совершено три несанкционированных перевода.
Индийский банк City Union заявил в воскресенье, что он был взломан хакерами через систему SWIFT, в результате чего было совершено похищено около 2 млн долларов. Расследование уже началось.
По словам главного исполнительного директора Н. Камакоди, это была атака международных киберпреступников. «До сих пор никаких доказательств какого-либо участия персонала» не обнаружено, но под подозрением находятся сами владельцы счетов.
Как сообщает Altcoin, банк City Union успел заблокировать один из денежных переводов на общую сумму 500 000 долларов США, который был отправлен через банк Standard Chartered Bank (STAN.L) в Нью-Йорке в Дубай.
Второй перевод в размере 300 000 евро (372 150 долларов США) был отправлен через отделение Standard Chartered Bank (STAN.L) во Франкфурте на турецкий счет, но турецкий банк заблокировал транзакцию.
Третья сумма в размере 1 миллиона долларов США была отправлена через счет в Bank of America (BAC.N) в Нью-Йорке в банк в Китае - Zhejiang Rural Credit Cooperative Union.
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