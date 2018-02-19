Индийский банк City Union заявил в воскресенье, что он был взломан хакерами через систему SWIFT, в результате чего было совершено похищено около 2 млн долларов. Расследование уже началось.

По словам главного исполнительного директора Н. Камакоди, это была атака международных киберпреступников. «До сих пор никаких доказательств какого-либо участия персонала» не обнаружено, но под подозрением находятся сами владельцы счетов.

Как сообщает Altcoin , банк City Union успел заблокировать один из денежных переводов на общую сумму 500 000 долларов США, который был отправлен через банк Standard Chartered Bank (STAN.L) в Нью-Йорке в Дубай.

Второй перевод в размере 300 000 евро (372 150 долларов США) был отправлен через отделение Standard Chartered Bank (STAN.L) во Франкфурте на турецкий счет, но турецкий банк заблокировал транзакцию.

Третья сумма в размере 1 миллиона долларов США была отправлена через счет в Bank of America (BAC.N) в Нью-Йорке в банк в Китае - Zhejiang Rural Credit Cooperative Union.