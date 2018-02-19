Российский рынок откроется несущественным подъемом на фоне роста японского Nikkei на 1,9% и фьючерсов на американские и европейские аналоги на 0,4% и 0,14% соответственно. При этом ближний фьючерс на «MSCI развивающиеся рынки» снижается на 0,4%, вероятно, из-за отсутствия ликвидности со стороны американских фондов, которые не работают в понедельник по случаю праздника в США. Поэтому торговая сессия на мировом финансовом рынке пройдет в состоянии низкой ликвидности. Однако рубль получит слабую поддержку от подъема нефтяных котировок на 0,8% до $65,3 за баррель, и еще более существенную благодаря подготовке экспортеров к основным налоговым платежам на следующей неделе, так как текущая неделя будет короткой из-за праздника в России. В среду ФРС США опубликует январский протокол заседания FOMC. Мы полагаем, что основной акцент будет сделан на темпы увеличения процентной ставки в текущем году. Это поддержит доллар, поскольку инвесторы получат четкий сигнал о кол-ве вероятных событий по ужесточению монетарной политики.

В пятницу, когда российский рынок будет закрыт, рейтинговое агентство S&P опубликует суверенный рейтинг России. Мы не ждем повышения рейтинга с текущего уровня «BB+» до последней ступени инвестиционного уровня «BBB-», несмотря на недавнее повышение прогноза со «стабильного» до «позитивного». Основная причина: угроза введения новых санкций США против РФ.