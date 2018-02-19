Минимум пять банков среди топ-50 по активам в РФ испытывают серьезные проблемы, при этом не находятся на санации. Такую оценку в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи озвучил генеральный директор рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Сергей Тищенко.

«Среди топ-50 банковской системы по активам на данный момент остается ряд банков, испытывающих серьезные проблемы и при этом не находящихся на санации. По нашим оценкам, это как минимум пять кредитных организаций. Для всех банков важно адаптировать бизнес-модель к новым реалиям — устойчиво высоким реальным процентным ставкам и низкой марже, сильной конкуренции крупных госбанков между собой», — сказал он.

С учетом изменения регулирования в банковском секторе процесс очищения рынка от слабых игроков еще не завершен, считает Тищенко. «И мы ожидаем, что в 2018-м число отозванных лицензий может превысить итоги 2017 года», — отметил он.

На начало 2017 года в России действовали 623 кредитных учреждения с лицензией ЦБ на право осуществления банковских операций. К концу года их число уменьшилось на 10% — до 561. Всего лицензий была лишена 51 кредитная организация (еще некоторые лицензии были аннулированы по просьбам владельцев банков). Для сравнения: в 2015 году была прекращена деятельность 93 кредитных учреждений, а в 2016-м — 97.

По оценкам Тищенко, с учетом банков, санируемых через Фонд консолидации банковского сектора («ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк), доля госбанков в активах банковской системы выросла до более чем 70%, притом что три года назад она составляла 60%. По его мнению, такая доля госбанков — это много, «учитывая тот факт, что эффективность государственных банков, как правило, не очень высока по сравнению с частными банками».

«Несколько банков с абсолютной государственной поддержкой должно быть, безусловно. Они выполняют сложнейшие, самые важные задачи, где за ними стоит государство, которое не позволит рухнуть. Все остальные — 80% должны быть коммерческие банки. Коммерческие банки с порядочными нормальными людьми, которых надо проверять на уровне акционеров. Их целью должен быть не вывод активов, а развитие бизнеса и получение отдачи в форме дивидендов», — считает глава RAEX.