Глава Банка Латвии Илмар Римшевич считает свое задержание незаконным. Об этом журналистам сообщил его адвокат Саулведис Варпиньш, передает Delfi.



По версии главы латвийского ЦБ и его защиты, задержание было проведено с целью вызвать общественный резонанс. «По факту задержания готовится жалоба», — добавил адвокат.

По словам Варпиньша, его подзащитный прибыл в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) по приглашению учреждения. В бюро Римшевичу, по словам адвоката, не стали задавать никаких вопросов и сразу объявили о задержании. Причина задержания не указывается, но Варпиньш отметил, что расследуемое дело произошло «много лет назад».

Антикоррупционное бюро Латвии задержало главу Центробанка страны накануне, 18 февраля. Правительство республики по факту задержания Римшевича намерено провести чрезвычайное заседание. Ранее сотрудники антикоррупционного бюро провели на рабочем месте и в доме Римшевича обыски.

На прошлой неделе, 13 февраля, БПБК начало проверку информации, обнародованной Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, о том, что латвийский банк ABLV принимал участие в отмывании денег и нарушал санкционный режим в отношении КНДР.