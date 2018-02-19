Оборот финансовых рынков в РФ остается перекошенным в сторону спекулятивных операций, прежде всего с валютными активами. Об этом говорится в очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России, который готовят эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Минэкономразвития России.

«Анализ итогов развития финансового рынка в РФ за 2017 год свидетельствует о продолжающемся росте оборотов на нем, особенно во внебиржевом секторе, — говорится в резюме обзора. — При этом в биржевом обороте преобладают денежный и валютный сегменты, в то время как доля фондового рынка остается незначительной. В целом оборот финансовых рынков в РФ остается перекошенным в пользу спекулятивных операций, прежде всего с валютными активами».

По данным экспертов, на конец 2017 года капитализация российского рынка акций составила 35,9 трлн рублей (минус 5% по отношению к концу 2016 года), или 623,4 млрд долларов (плюс 0,2%). Отношение капитализации к ВВП снизилось за год с 44% до 39%, а доля российского рынка акций в мировом упала с 1,37% до 0,73%. По мнению экспертов, это означает, что, несмотря на значительную недооцененность российских активов, глобальные инвесторы воздерживаются от инвестиций в них. При этом рынок акций РФ составляет крайне незначительную часть и в группе БРИКС (лишь 6% от суммарной капитализации этих стран).

На этом фоне внутрироссийские рынки облигаций продолжают уверенно расти. Этот рост стимулируется, во-первых, ограничениями, с которыми российские эмитенты сталкиваются на глобальных рынках, во-вторых, слабостью российской банковской системы с точки зрения долгосрочного кредитования, говорится в обзоре. Корпоративные облигации занимают 59% облигационного рынка в стране: за год их стоимость выросла на 21% до 11,4 трлн рублей (в том числе чистая эмиссия составила почти 2 трлн). Однако доля рыночных выпусков снижается, составляя теперь уже меньше половины. Преимущественно эмитируются облигации крупнейших компаний (которые не ориентированы на организацию вторичного рынка своих бумаг), а также облигации для продажи кэптивным структурам.

Рынок внутренних государственных облигаций также растет, составляя 7,25 трлн рублей, причем чистое привлечение средств достигло 1,15 трлн — наивысшего показателя за все время наблюдений. Выросла и ликвидность сегмента гособлигаций, а их доходность постепенно стала снижаться, хотя она по-прежнему значительно выше и инфляции, и уровня рентабельности в экономике.

Наконец, несколько выросли и активы небанковских финансовых организаций, в основном страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, однако эти сегменты остаются крайне незначительными, как и их вклад в формирование долгосрочных инвестиционных ресурсов.

В числе прочего в мониторинге говорится, что вызвавший «шоковую реакцию глобальных рынков и не очень хорошие предчувствия» провал на американском фондовом рынке на фоне хорошей динамики ВВП США, относительной стабильности долговых рынков и приличной отчетности по прибыли ведущих компаний, представляет собой «глубокую и неслучайную коррекцию, не носящую угрожающего характера». К фундаментальным ее причинам эксперты относят отмечавшуюся многими переоцененность американского рынка акций, а также опасения в связи с ускорением инфляции в США, что способно привести и к ускоренному повышению ставки Федеральной резервной системы. Переоцененность рынка, уточняют аналитики, не обязательно ведет к шокам, но предполагает, что коррекция рано или поздно наступит, а ее глубина зависит от того, насколько активно на фондовом рынке используются проциклические механизмы инвестирования (обеспечивают нарастающий приток средств при росте рынка и усиливают отток при его спаде). Одним из таких механизмов являются фьючерсы на индекс волатильности фондового рынка: именно рост популярности спекулятивных стратегий с использованием такого индекса активно происходил в последние годы. Непосредственно триггером коррекции, как предполагается, послужили распродажи гособлигаций, происходившие, хотя и по разным причинам, на рынках и США, и Европы.



Нынешняя, по сути неизбежная, коррекция, по мнению экспертов, не создает рисков системного кризиса. Вызвавшие ее процессы не являются краткосрочными и будут продолжаться в последующие месяцы, но они не означают наступления финансового кризиса в США и в мире. «Для России и других развивающихся рынков последствия коррекции будут носить смешанный характер, — рассуждают эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и МЭР. — С одной стороны, эти страны могут столкнуться с оттоком средств глобальных инвесторов, с другой — рост развивающихся экономик в сочетании со стабильными макроэкономическими показателями будет привлекать к ним средства иностранных портфельных инвесторов. В том числе в России — прежде всего на рынок государственных ценных бумаг».