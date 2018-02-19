Компания «Диасофт» и МТС Банк сообщают об успешном завершении внедрения аналитической платформы FLEXTERA BI в беспрецедентные сроки – всего за год в банке автоматизирована подготовка 42 форм обязательной отчетности Банка России.

Цель проекта – внедрение современного промышленного высокопроизводительного решения для автоматизации процесса подготовки обязательной отчетности в МТС Банке на базе существующего единого хранилища данных. Такой подход помогает упростить загрузку данных и использовать единые мощности серверов аналитической системы, существенно сэкономив при этом на инфраструктуре и обслуживании.

«В процессе подготовки обязательной отчетности требуется участие целого штата сотрудников, которые должны собрать информацию, систематизировать ее и построить каждый отчет в своем формате, – говорит Алексей Елтышев, главный бухгалтер МТС Банка. – Мы искали готовое промышленное решение, которое уже успешно работает в других банках. Важным критерием выбора продукта была возможность встроить его в нашу инфраструктуру, не создавая параллельное хранилище данных».

«Архитектура аналитической платформы FLEXTERA BI допускает вариант установки в инфраструктуру хранилища данных банка (ХД). В этом случае функции разделяются: банк отвечает за загрузку и полноту данных в ХД, а FLEXTERA BI на основе этих данных формирует обязательную отчетность Банка России, – рассказывает Оксана Смирнова-Крелль, вице-президент, член Правления, руководитель информационно-технологического блока МТС Банка. – Система отчетности должна иметь развитый функционал бизнес-контроля данных на разных уровнях, возможность редактирования информации, как на уровне детализации, так и в готовом отчете. При этом все этапы: расчеты, проверка качества, обогащение данных – выстраиваются в единый процесс. Главная цель таких систем – вовремя сдать качественный отчет».

Публичное акционерное общество «МТС-Банк» – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 17.12.2014 года. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основными акционерами являются ПАО АФК «Система» и ЗАО «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

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Источник: Компания «Диасофт»