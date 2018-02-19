Челябинвестбанк запустил новый бесплатный сервис MirAccept для владельцев карт «Мир» , сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Подключив MirAccept, клиенты банка получат возможность совершать переводы с карты на карту, оплачивать покупки во множестве интернет-магазинов, в которых использование сервиса является обязательным. Технология MirAccept позволяет обеспечить высокую безопасность совершения платежей и максимально снизить риск мошенничества при операциях с картой в Интернете. При использовании сервиса клиент подтверждает операцию одноразовым паролем, который получает по СМС от Челябинвестбанка», — отмечается в релизе.

Подключить MirAccept можно непосредственно в момент совершения покупки в Интернете без обращения в банк, если клиент пользуется услугой банка «СМС-информирование по банковской карте». В другом случае владельцам карт необходимо обратиться в подразделение банка для подключения сервиса, добавили в пресс-службе.