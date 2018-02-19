Деятельность по заключению договоров с финансовым рычагом и сделок с ценными бумагами на основе публичной оферты или через Интернет с использованием специализированных программных средств должна быть включена в сферу регулирования дилерской деятельности. С таким подходом согласились участники рынка, сообщает Банк России со ссылкой на итоги обсуждения консультативного доклада «Совершенствование регулирования дилерской деятельности».

В то же время, поддерживая позицию ЦБ, что деятельность по публичному заключению договоров с финансовым рычагом должна быть регулируемой, участники рынка высказали мнение, что необходимо решить вопрос о выборе лицензии, в рамках которой она должна будет осуществляться.

Кроме того, бизнес-сообщество согласилось с тем, что деятельность маркетмейкера на фондовом и срочном рынках также должна осуществляться на основании дилерской лицензии. При этом регулятор и подавляющее большинство респондентов не видят необходимости в лицензировании деятельности маркетмейкера на валютном и товарном рынках. Практически всеми участниками обсуждения было поддержано мнение о необходимости сохранить возможность осуществления функций маркетмейкера за счет средств клиента по его заявкам (клиентский маркетмейкинг), что важно для обеспечения биржевой ликвидности.



Мнения профессионального сообщества, высказанные в ходе обсуждения консультативного доклада, будут рассмотрены Банком России при выработке предложений по совершенствованию законодательства РФ в сфере дилерской деятельности и подготовке нормативных актов регулятора, отмечается в сообщении.