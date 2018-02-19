За период с 9 по 12 февраля неизвестный трейдер приобрел биткоины на $400 млн. При этом общий баланс на его биткоин-адресе с 55 тысяч токенов поднялся до 96,650 тысяч.

Как комментирует партнер-учредитель компании Tetras Capital Алекс Саннарборг, никто не знает, кто этот крупный игрок, но на этом падении многие купили (криптовалюту) и поднялись на фоне ее восстановления и прояснения позиций регуляторов США и Китая.

Предположения о личности этого анонима, который может стать новым биткоин-миллиардером, активно обсуждаются в соцсетях и популярны среди сторонников теории заговоров, сообщает Anycoin .