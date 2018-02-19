Условия специального предложения распространяются на программы «Потребительский кредит без залога и поручительства», «Потребительский кредит под поручительство/залог автотранспортного средства», «Потребительский кредит для военнослужащих».



Срок кредита в рамках акции может составлять от 2 до 7 лет, минимальная сумма — 200 000 рублей, максимальная — 3 000 000 рублей. Для клиентов, оформивших кредит в период акции, установлены пониженные ставки, не зависящие от срока кредита: от 11,5% годовых для военнослужащих и зарплатных клиентов, от 12,5% годовых — для всех остальных клиентов.



Такие процентные ставки действуют при подаче заявки через интернет-банк или мобильное приложение ЗЕНИТ онлайн, сумме кредита от 2 млн рублей и при оформлении добровольного страхования жизни и потери трудоспособности заемщика на весь срок кредита. Без страхования ставка увеличивается на 6 п.п.



Акция действует с 15 февраля по 31 мая 2018 года во всех регионах присутствия Банка ЗЕНИТ.



Подробнее о программах и условиях акции — на сайте Банка.