Снижение ставок по ипотечным программа связано со снижением ключевой ставки Банком России и увеличением спроса на рынке. В 2017 году специалисты банка оформили рекордное количество 7133 ипотеки на сумму на 12,9 млрд рублей. Это на 32% больше, чем в прошлом году, и по сумме и по кол-ву.

36% из общего количества выданных ипотечных кредитов в банке «Центр-инвест» – это рефинансирование. Большая часть – это ипотечные кредиты 2014-2015 годов, когда ставки были 15-16% годовых, то есть почти в два раза выше, чем на текущий момент.

Ставка 8,5% годовых действует на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке в размере до 3 млн рублей, в том числе на покупку машино-места, сроком кредитование до 10 лет с минимальным первоначальным взносом 50% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Для покупки недвижимости на первичном или вторичном рынках с суммой кредита от 3 до 6 млн рублей в банке «Центр-инвест» действует ставка от 9% годовых с минимальным первоначальным взносом от 10% от стоимости жилья и сроком кредитования до 20 лет.

По всем кредитным программам для населения в банке «Центр-инвест» отменено обязательное страхование, нет скрытых комиссий и лишних переплат.

Банк «Центр-инвест» стал участником государственной программы по субсидированию ипотечной ставки (по ставке 6% годовых) для семей, в которых с 1 января появится второй и третий ребенок.

«Это хорошая программа, у нас будут такие клиенты, но эта льготная программа не станет конкурентом ипотечным продуктам банка «Центр-инвест», - говорит Николай Парамонов, начальник Управления розничного кредитования. – Но у данной госпрограммы есть ряд обязательных условий: максимальная сумма кредита не более 3 млн рублей (для нашего региона) и первоначальный взнос не менее 20%. Также обязательным является наличие страховки жизни, здоровья и недвижимости, когда она будет построена. Это немаленькая сумма расходов для клиента, но с учетом разницы в процентной ставке, это будет выгодно».

Подробная информация по всем программам ипотечного кредитования в банке «Центр-инвест» доступна по ссылке .