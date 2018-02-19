Банк «Россия» подвел предварительные итоги работы в 2017 году по РСБУ.

Активы банка на 1 января 2018 года составили 896 млрд рублей, увеличившись на 22% по отношению к аналогичной дате 2017 года.

Капитал банка на отчетную дату достиг 81 млрд рублей, показав годовой прирост в 13%.

Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 4,4 млрд рублей (без учета СПОД), указано в релизе. Напомним, годом ранее показатель равнялся 4 млрд.

Корпоративный кредитный портфель банка на 1 января 2018 года составил 399 млрд рублей (плюс 18% в годовом выражении). Объем привлеченных средств юридических лиц достиг 698 млрд рублей (плюс 15%).



Розничный кредитный портфель на начало текущего года составил 17,2 млрд рублей (плюс 56% по отношению к 1 января 2017-го). Объем привлеченных средств физических лиц на 1 января 2018-го — 87 млрд рублей (плюс 53%).