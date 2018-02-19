Банк «Мастер-Капитал» 19 и 20 февраля не обслуживает клиентов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кредитной организации.

«Уважаемые клиенты. Уведомляем вас, что 19 февраля и 20 февраля 2018 года обслуживание клиентов не производится. Приносим свои извинения», — отмечается в сообщении.

«Не обслуживаем ни физических, ни юридических лиц, причина нам неизвестна, — сообщили Банки.ру в банке. — Послезавтра будет какая-то информация о дальнейшей работе».