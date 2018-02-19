Основатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал Архиву Интернета 100 ETH (порядка $94 тысячи). Столько же перевел благотворительный фонд Pineapple Fund, удваивающий все пожертвования организации, не превышающие $1 млн.

Как напоминает CCN , Архив Интернета - некоммерческая электронная библиотека, которая стремится обеспечить «всеобщий доступ ко всем знаниям». Это 15 петабайт данных, которые включают в себя три миллиона книг, а также веб-сайты, программное обеспечение, кино и другие цифровые медиа.

Организация принимает пожертвования в различных криптовалютах, включая биткоины, Bitcoin Cash, Ethereum и Zcash и направляет их на оплату труда сотрудников.

Это не первый случай благотворительности Виталика. Бутерин в прошлом уже неоднократно напоминал о потенциальной пользе, которую обществу могут принести блокчейн и цифровые валюты, и призывал криптоэнтузиастов не концентрироваться исключительно на прибыли.