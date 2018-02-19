В период с 9 по 12 февраля анонимный трейдер купил более 40 тыс. биткоинов на 400 млн долларов, сообщает РБК со ссылкой на MarketWatch. С учетом текущего курса криптовалюты и уже имевшихся у него средств он приобрел статус миллиардера.

Масштабная покупка биткоинов была замечена благодаря возможности свободно отслеживать движение криптовалют. С 9 февраля более 40 тыс. биткоинов поступило на кошелек с адресом 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64. До этого на нем уже находилось 55 тыс. биткоинов.

Со сбережениями 96 тыс. биткоинов состояние неизвестного инвестора составило более 1,097 млрд долларов (по курсу на 19 февраля). Как отметил партнер-учредитель компании Tetras Capital Алекс Саннарборг, эта сделка подогрела рост курса биткоина, который после падения в конце прошлого года с 6 февраля отыграл порядка 40% стоимости. В то время как 6 февраля курс биткоина составлял около 6 тыс. долларов, к концу прошлой недели он превысил отметку 10 тыс. долларов.

«Неизвестно, кто этот крупный покупатель, но многие закупили криптовалюту во время падения и заработали на фоне восстановления курса и прояснения позиций регуляторов США и Китая», — пояснил Саннаборг.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21:45 мск курс биткоина вырос на 2,4%, до 11,1 тыс. долларов.