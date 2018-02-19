Конфигурация ставок МБК говорит о наличии дефицита краткосрочной рублевой ликвидности, что прямым образом связано с налоговым периодом, комментирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер». К тому же в феврале для конвертации средств оказалось на один рабочий день меньше. Соответственно, данное обстоятельство будет поддерживать рубль вплоть до конца месяца. Да еще и нефть вернулась выше $65 на росте геополитической напряженности. Соответственно, нельзя исключать дальнейшее укрепление рубля.

Пара доллар/рубль торгуется с небольшим повышением, но движения ограничиваются тесным диапазоном, что также является следствием пониженной ликвидности, сообщает Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX.

Фактор налогового периода для рубля вступит в силу ближе к концу недели, но излишне полагаться на него не стоит. Курс пары доллар/рубль пока стабилизируется в прежнем низком диапазоне 56,20-56,85 руб. за «американца», курс пары евро/рубль – в границах 69,80-70,45 руб. за евро, комментирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 февраля, составляют 56,34 руб. за американскую валюту и 69,90 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 1 и 74 копейки соответственно.