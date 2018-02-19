У рубля есть возможность отыграть еще часть позиций у доллара и евро, анализирует Роман Ткачук, старший аналитик Альпари. Этому способствует продолжающееся восстановление нефтяных котировок. Опубликованные в пятницу данные по количеству активных нефтяных буровых установок в США от Baker Hughes показали умеренный рост на 7 штук, до 798 единиц. Это существенно меньше, чем неделю назад, тогда количество нефтяных буровых установок выросло на 26 единиц. Стоимость барреля Brent поднялась уже к $65,3. Целью текущего отскока является уровень $66,5.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 56-57 руб. за «амеориканца», а пара евро/рубль проведет понедельник в границах 69,5-70,5 руб. за евро.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале дня ожидается укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, спросу на рублевую ликвидность будут способствовать рост цен на нефть и приближение налоговых выплат.

«В сложившихся обстоятельствах уже в начале торгов американская валюта может отступить в район 56,3 рубля. В результате «медведи» сделают еще один шаг к локальной поддержке, расположенной на отметке 56 рублей. Вероятность достижения этого уровня и его пробоя, учитывая внешние факторы и повышенное предложение валюты со стороны экспортеров, сейчас выглядит достаточно высокой. Отметим, что отступление доллара под это значение существенно повысит шансы на обновление им годовых минимумов», - поясняет эксперт.

«Российский рынок смог улучшить свое положение на прошедшей неделе. Нефть лишь незначительно скорректировала свое падение, сохраняется риск новых ограничительных мер со стороны США. Впрочем, постоянные угрозы в адрес российского капитала за границей могут сыграть и позитивную роль, так как стимулируют возвращение отечественных денег под российскую юрисдикцию. На предстоящей неделе рубль начнет ощущать поддержку налогового периода, пик которого придется на 26 и 28 февраля», - пргнозирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».

Проседающий доллар также толкает вверх и российскую валюту, комментирует Олег Кисляк – президент АО «Банк Воронеж». Курс ЦБ на утро составляет 56,36 рублей за доллар. Есть высокая вероятность попадания в коридор 55,50-56 рублей за доллар и дальнейшее укрепление позиций, если доллар продолжит слабеть по отношению к другим мировым валютам, а нефть расти в цене.

По словам Ивана Марчены, аналитика ГК FOREX CLUB, Китайские инвесторы продолжат праздновать Новый год по лунному календарю. Доллар пока продолжает терять свои позиции. Поддержку рублю продолжит оказывать предстоящий на текущей неделе пик выплат экспортеров по НДПИ в рамках очередного налогового периода. На этом фоне пара USD/RUB продолжит торговаться недалеко от уровня 56 рублей за доллар. В случает пробоя отметки можно ожидать обновления минимумов года. Пара EUR/RUB может ускорить падение в район 69,45 рубля.