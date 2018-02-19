В ноябре 2017 года Альфа-Банк запустил проект о создании малого бизнеса с нуля – реалити-шоу с главным призом 100 тыс. руб. Героиня проекта – студентка МГУ Елизавета Кислицына (стажируется в Альфа-Банке), планировала запустить бизнес с минимальными вложениями и получить первую прибыль за полтора месяца. В ходе шоу она беседовала с экспертами о запуске своего дела, получала от них задания и рассказывала о развитии бизнеса.



Все желающие, в возрасте от 18 до 24 лет, могли присоединиться к проекту, выполнять задания экспертов и делиться результатами. Из 110 зарегистрированных, со стартовым заданием справились 13 предпринимателей.

Ключевыми критериями оценки проектов стали: масштабируемость, прибыльность, продажи, скорость развития. В финал шоу вышло 4 проекта, а победителем стал проект «Trend Room» – магазин аренды полок.



Не считая средств на регистрацию ИП, предприниматель вложил в открытие магазина 23 тыс. руб., из них 10 тыс. руб. он потратил на аренду помещения, еще 10 тыс. руб. на покупку стеллажей и 3 тыс. руб. на мелкий ремонт. Выручка за 2 месяца составила 74 тыс. руб., чистая прибыль – 29 тыс. руб. Клиентов Михаил привлекал сам, через специализированные группы в социальных сетях.



«Главное верить в свою идею и все получится. Благодаря Альфа-Банку я начал свой бизнес, и буду развивать его дальше. 100 тысяч рублей я намерен вложить в масштабирование бизнеса – открыть 2-ой магазин», - рассказал Михаил Белан.



Елизавета Кислицына запустила два проекта: флористические мастер-классы по изготовлению рождественских венков из ели и продажа подарочных новогодних наборов. Стартовый капитал составлял 30 тыс. руб. Выручка от двух проектов составила почти 68 тыс руб., а первая прибыль – 18 тыс. руб.



«Свое дело - это очень круто! Конечно, это огромная ответственность и ты думаешь об этом 24 на 7, но, те навыки, что я получила бесценны. Теперь точно могу сказать, что понимаю, с какими проблемами сталкивается начинающий бизнес. Знаю, как чувствует себя молодой предприниматель без опыта, без знаний и с минимумом денег. И знаете, при таких условиях запустить бизнес более, чем реально. Важно получить тот самый первый опыт, почувствовать восторг от своего дела и развиваться дальше! На моих глазах 13 ребят сделали это за полтора месяца, как и я. Спасибо Альфа-Банку за такую возможность!» – поделилась Лиза Кислицына.



«Я рад, что в нашей стране стало больше предпринимателей и Альфа-Банк имеет к этому прямое отношение. Мы готовы продолжать реализацию подобных проектов и других практичных и полезных мероприятий для начинающих предпринимателей» - прокомментировал Денис Осин, руководитель блока «Массовый бизнес».

Финальное видео проекта по ссылке .