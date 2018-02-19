«АК БАРС» Банк принял участие в ежегодной конференции для банковских методологов, бизнес-аналитиков, технологов и руководителей «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации», которая состоялась 16 февраля 2018 года в Москве.

Руководитель направления методологии процессного управления ПАО «АК БАРС» БАНК Зухра Абдуллина и руководитель направления оптимизации бизнес-процессов ПАО «АК БАРС» БАНК Елена Савосина поделились опытом банка по построению эффективной системы управления бизнес-процессами и преодоления возникающих трудностей.

Зухра Абдуллина представила алгоритм расчета затрат на содержание бизнес-процесса и рассказала о применении показателя «Стоимость содержания бизнес-процесса на единицу бизнес-продукта». Экспресс-методика расчета стоимости содержания бизнес-процесса позволяет не только установить стоимость процесса для организации, но и оценить, насколько текущая стоимость процесса далека от «идеальной модели».

Об оптимизации процесса управления бизнес-архитектурой банка в целях реализации гибких методологий рассказала Елена Савосина. Она сообщила о том, какое место уделяется изменениям работы с внутренней нормативной базой организации при внедрении технологий Agile, Scrum, Lean и описала создание структуры внутренних документов банка, которая будет способна поддержать гибкую перестройку бизнес-системы.

Эксперты «АК БАРС» Банка обсудили с участниками конференции баланс между регламентацией и автоматизацией, внутренний аудит банковских автоматизированных систем и систем электронного банкинга, оптимизацию процесса управления операционными рисками, систему KPI бизнес-процессов банка и другие вопросы.