Российский сенатор и миллиардер из списка Forbes Сулейман Керимов договорился с братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми о покупке банка «Возрождение», сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Условия сделки им неизвестны.

Представитель компании Bonum Capital, представляющей интересы семьи Керимова, отказался от комментариев. Так же поступил и представитель Ананьевых.

Ранее сообщалось, что сделка может быть безденежной: банк будет передан в счет обязательств нынешних собственников перед структурами Керимова.

Структурам братьев принадлежит около 80% акций «Возрождения». Вопрос о том, сохранят ли они разрешенную долю в 10%, их представитель оставил без ответа.

Согласно предписанию ЦБ, Ананьевы должны передать контроль над «Возрождением» новым собственникам до середины марта, а по неофициальным данным — уже к середине февраля.

