Члены неонацистской группировки «Организация украинских националистов» (ОУН) в воскресенье выбили окна в офисе Сбербанка России в Киеве на улице Сагайдачного.

Колонна экстремистов забросала камнями офис Сбербанка, направляясь к зданию Росструдничества в Киеве, которые, как сообщили, собираются поджечь, передает корреспондент ТАСС с места событий.



Руководитель колонны ОУН призвал активистов громить российский банк подручными средствами. После чего десяток активистов стали бросать в окна банка кирпичи. Некоторые прохожие пытались возмутиться происходящим, но на них националисты накинулись с криками.

Ранее экстремисты бросили булыжник в окно офиса Альфа-Банка на Крещатике.