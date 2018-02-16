Глава МЧС России Владимир Пучков попросил банки рассмотреть возможность списания кредитов погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.



«Я не имею права вмешиваться в работу банковских учреждений. Но рекомендую всем руководителям кредитных организаций все кредиты (погибших) списать», — сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пучков также поручил решить проблему долгов по ЖКХ. «Начальники Главных управлений и социальные службы, вы несете за это (за оказание помощи в решении проблем по долгам ЖКХ и кредитам) персональную ответственность», — подчеркнул Пучков.

Он напомнил, что родственники погибших — жители 19 регионов.

Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, не выжил никто. Все поисковые работы и следственные действия на месте крушения завершены.