В 2017 году приставам удалось взыскать с россиян около 14% от тех средств, которые они должны были выплатить по решениям судов. Об этом говорится в проекте доклада Федеральной службы судебных приставов о деятельности в 2017 году, сообщает РБК .

По сравнению с 2016 годом задолженность россиян возросла с 4,76 трлн до 4,87 трлн рублей. В прошлом году удалось взыскать 663 млрд рублей, что на 72,8 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Из этих 663 млрд рублей в пользу граждан и юридических лиц приставы взыскали большую часть — 448,6 млрд рублей.

При этом в 2017 году увеличилось количество возбужденных исполнительных производств: на 6 млн, до 60,2 млн. На исполнении в прошлом году находилось 84,6 млн дел.

Задолженность россиян возросла за последние годы, в 2015 году взысканию подлежали 3,8 трлн рублей, в 2014 году — 3 трлн рублей, в 2013 году — 2,1 трлн рублей.

ФССП также отчиталась о результатах применения временного ограничения на выезд должников за рубеж. По данным приставов, в прошлом году 4,5 млн россиян не могли выехать за границу из-за долгов (именно столько постановлений находилось в погранслужбе ФСБ). В результате применения временного ограничения на выезд за прошлый год должники полностью или частично исполнили обязательства по 1,4 млн производств. Приставы взыскали с них 67,1 млрд рублей.