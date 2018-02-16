Музейно-экспозиционный фонд Центробанка стал обладателем очень редкой монеты — экземпляра так называемого семейного рубля 1836 года, сообщили в пресс-службе регулятора.

«На монете изображены члены царской семьи: на лицевой стороне — император Николай I; на оборотной стороне в центре — императрица Александра Федоровна, вокруг — августейшие дети: Александр Николаевич (будущий император Александр II, над портретом матери), далее (против часовой стрелки) — Александра, Константин, Михаил, Николай, Ольга и Мария. Именно поэтому рубль получил название «семейный», или «фамильный», — отмечается в релизе.

Номинал монеты составляет полтора рубля: в 1835 году было отчеканено 36 «семейных полуторарублевиков», в 1836-м — 200 штук. «Семейник», как называют его коллекционеры, создавался по заказу Николая I и при его непосредственном участии, добавили в ЦБ.