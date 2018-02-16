Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении 850 млн долларов от 81 инвестора, гласят опубликованные 13 февраля материалы комиссии, пишут «Ведомости» . В них фигурируют две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, — Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Обеими управляют Павел и Николай Дуровы, гласит документ.

Первый платеж от инвесторов поступил 29 января 2018 года. Из отчета следует, что привлеченные 850 млн долларов не будут потрачены на вознаграждение братьям Дуровым. Деньги нужны на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой и мессенджера Telegram.

Документ представляет собой информацию о размещении ценных бумаг по форме D. Такая форма подачи заявки в SEC используется для «уведомления об освобожденном предложении ценных бумаг», чаще всего ее используют небольшие компании для привлечения венчурных денег, объясняет ведущий аналитик инвестиционной компании «Совлинк» Валерия Зернова. Она защищает инвесторов от мошенничества. В графе «тип размещенных ценных бумаг» указаны «соглашения о покупке криптовалюты».



В документе для SEC Дуров не назвал своих инвесторов. Ранее сооснователь QIWI Сергей Солонин рассказал, что вложил в Telegram 17 млн долларов, а сооснователь «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили сообщил «Ведомостям» об инвестициях в 10 млн долларов.

Еще одним российским инвестором стал Роман Абрамович. О его инвестициях в Telegram «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с менеджерами предпринимателя, и человек, знакомый с крупными участниками ICO. Последний слышал, что предприниматель мог вложить в мессенджер 300 млн долларов. Источник, близкий к Telegram, в этом сомневается: по его данным, совокупная доля инвесторов с российскими корнями не превышает 7%, а средний чек одного инвестора — 20 млн долларов. Два других собеседника «Ведомостей» отмечают, что Абрамович был одним из первых россиян, получивших право инвестировать в компании Дуровых.

Представитель Millhouse (эта компания управляет активами Абрамовича) Джон Манн отказался от комментариев. Павел Дуров отказался отвечать на вопросы «Ведомостей», отправленные через его мессенджер.

