На российскую экономику повлияли санкции, связанные с банковской сферой. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин в интервью ТАСС .

«На нашу экономику повлияли санкции, связанные с банковской сферой. Деньги, которые бизнес долгое время брал в европейских и американских банках исчезли, это было проблематично. Пришлось выстраивать новые отношения с арабскими и азиатскими странами. Возникали определенные сложности, связанные с тем, что приходится выстраивать отношения не напрямую, а через фирмы, компании, посредников и так далее», — отметил он.



При этом, по словам Катырина, каких-то серьезных или кардинальных изменений на выставочном рынке не произошло. «Когда санкции начались, некоторые компании, например, немецкие, поджались с точки зрения выставочных площадей, перестав получать дотации. Это было общее состояние компаний во многих странах на фоне спада мировой экономики. Многие из них поджимали бюджет, свои расходы и выставочную деятельность. У нас никто из выставок не ушел, более того сейчас мы опять наращиваем площади», — заключил он.