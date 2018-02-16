У граждан в возрасте старше 45 лет есть все предпосылки для того, чтобы становиться предпринимателями, но им мешает неприятие риска. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме.

«Эти люди много, что могут сделать, это могут быть предприниматели с хорошими связями, которые не ориентированы на быстрое извлечение прибыли, социально ориентированы, у них есть весь букет положительных качеств, но надо в голове переворачивать модель поведения, отношения к риску» — сказал Фомичев.

Он указал, что у граждан старше 45 лет есть «ментальный ступор», связанный с неприятием к риску.