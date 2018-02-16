Заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев указал, что у граждан старше 45 лет есть «ментальный ступор», связанный с неприятием к риску.
У граждан в возрасте старше 45 лет есть все предпосылки для того, чтобы становиться предпринимателями, но им мешает неприятие риска. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме.
«Эти люди много, что могут сделать, это могут быть предприниматели с хорошими связями, которые не ориентированы на быстрое извлечение прибыли, социально ориентированы, у них есть весь букет положительных качеств, но надо в голове переворачивать модель поведения, отношения к риску» — сказал Фомичев.
Он указал, что у граждан старше 45 лет есть «ментальный ступор», связанный с неприятием к риску.
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Комментарии: 1
Мне уже 50 лет — это возраст вряд ли для того, чтобы что-то начинать.
С. Галицкий.