ВТБ , покупающий блок-пакет «Магнита», пока не планирует другие сделки в ретейле, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

«Пока не планируем, ключевое слово — «пока», — сказал Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого.

Сумма сделки составит порядка 138 млрд рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы РФ. Сам Галицкий уйдет с поста гендиректора и покинет совет директоров ретейлера, однако сохранит 3% акций «Магнита».