Глава ВТБ Андрей Костин не исключил, что часть команды госбанка может перейти в Промсвязьбанк , который был выбран опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. По его словам, это связано с передачей Промсвязьбанку оборонных активов ВТБ.

«Наверное, если какой-то крупный бизнес уходит в большом объеме, избыточность кадров возникает, люди могут переходить. Это нормальный процесс, и когда будет назначение нового главы Промсвязьбанка — будет формироваться новая команда. Если люди будут уходить, мы, в принципе, будем поддерживать этот переход», — сказал глава ВТБ Андрей Костин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.