Известные инвесторы и члены сообщества ethereum объявили о создании нового фонда под названием Ethereum Community Fund (ECF).

Эта инициатива - результат совместных усилий Cosmos, Golem, Global Blockchain Labs, Maker, OmiseGo, Raiden и Tendermint. По их мнению, настало время, когда необходимо связать Ethereum с реальными бизнесами, которые смогут извлечь пользу из этой технологии. Фонд также будет поддерживать проекты в рамках программы грантов.

Виталик Бутерин подтвердил, что является одним из советников фонда, добавив, что в 2018 году основной целью всех криптовалютных проектов должно стать предоставление реально работающих решений, чтобы доказать что за всем хайпом вокруг криптовалют есть что-то стоящее. ECF будет работать над развитием экосистемы и таким образом поможет в реализации таких проектов, сообщает Сoindesk .

Участники ECF надеются, что их пример побудит других активно работать и помогать в развитии экосистемы ethereum.