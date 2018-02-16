Внешэкономбанк планирует в 2019 году привлечь в российскую экономику за счет реализации Фабрики проектного фиксирования 300 млрд рублей в виде инвестиций.



Согласно материалам госкорпорации, представленным на деловом завтраке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, в 2018 году ВЭБ планирует вложить 40 млрд рублей в Фабрику проектного финансирования и привлечь 120 млрд рублей в российскую экономику. В 2019 году ВЭБ рассчитывает инвестировать 100 млрд рублей в фабрику и, таким образом, привлечь в экономику России 300 млрд рублей.

«В этом (инвестиции в российскую экономику), наверное, главная задача фабрики. То есть снизить риск (инвестирования в проекты), увеличить плечо, позволить вовлечь как можно больше проектов и сформировать в экономику России большее количество инвестиций», — заметил глава ВЭБа Сергей Горьков.