В ВЭБе будут изучать возможность выхода на китайский рынок панда-бондов, рассказал РБК первый заместитель председателя, член правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Николай Цехомский.

«Будем смотреть, скорее всего, на размещение в Шанхае, в континентальном Китае (за исключением Гонконга и Макао. — Прим. ред.) инструмента панда-бондов (облигации, размещаемые иностранными компаниями и банками на внутреннем рынке Китая. — Прим. ред.). Хотим на себе испытать все сложности», — пояснил он. По словам Цехомского, Китай — тот вектор, по которому сейчас следует идти всем компаниям.

«Очевидно, что китайский рынок — это быстрорастущий рынок. Он уже близок к тому, чтобы быть крупнейшим, и скоро станет крупнейшим рынком в мире, поэтому его, мягко говоря, нельзя игнорировать, а надо серьезно работать, чтобы на него выходить», — заявил он. Однако, как отмечает Цехомский, это закрытый рынок, куда сможет выйти далеко не каждая российская компания. «Говорить о том, что любая российская компания может вывести свои облигации на шанхайский или пекинский, или шеньчженьский рынок невозможно, потому что требования специфические и уникальные, скажем так, интровертные. Эти площадки созданы исключительно для китайских компаний. Тебе надо стать китайской компанией, чтобы соответствовать всем требованиям», — рассказал он.

С этой стороны традиционный рынок еврооблигаций намного более простой для эмитента, в то же время сложен как и сам китайский рынок, так и его валюта, отметил Цехомский. «Если у тебя экспорт в Китай, то тогда это идеально. Таким образом ты можешь замкнуть валютный риск, получая выручку в юанях, и долги привлекаешь в этой валюте. Если у тебя этого нет, то это новый риск, который тебе надо взять, если ты не понимаешь, что будет с этой валютой», — пояснил он.

Из российских компаний панда-бонды размещала до этого только US Rusal. В марте 2017 года она разместила на Шанхайской фондовой бирже пакет облигаций на 1 млрд юаней (порядка 144 млн долларов). При этом изначально компания собиралась привлечь в два раза меньше — 500 млн юаней. «Параметры цены размещения отражают текущую ситуацию на рынке и являются привлекательными для дебютного выпуска. Это пилотное размещение будет способствовать укреплению присутствия UC Rusal на внутреннем рынке Китая и дальнейшему развитию многолетнего сотрудничества компании с азиатскими партнерами», — заявляли в компании.