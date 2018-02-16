Россияне в 2017 году стали чаще совершать крупные покупки, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Согласно исследованию, самым популярным приобретением является мобильный телефон, и число покупателей растет из года в год: если в 2013-м его купили 14%, то в 2017-м — уже 26% россиян. На второе место в рейтинге покупок-2017 вышел автомобиль — его владельцем стал каждый десятый (11% — с 6% в 2015-м), еще по 10% россиян приобрели телевизор / домашний кинотеатр, сделали ремонт в квартире. Также заметен небольшой рост по приобретению турпутевок (с 5% до 9%) и внесению платы за обучение — свое или детей (с 4% до 9%). В остальном существенных различий между 2017 и 2015 годами по потребительскому поведению не фиксируется.



Потребительские планы наших сограждан по ряду товаров и услуг с 2016 года изменились, наиболее ощутимо — по путешествиям и обучению: в 2016-м соответствующие расходы планировали 10% и 3% опрошенных, в 2018-м — 15% и 10% соответственно. Чаще всего предполагаемые траты в этом году связывают с ремонтом (17%). Каждый десятый намеревается приобрести автомобиль (10%), квартиру/дом (9%). Наименее востребованные покупки — музыкальный центр, видео- и фотокамера, спортивный тренажер.

«Наиболее острый период экономического кризиса позади, и мы видим, как оживляется потребительское поведение. Необходимо, конечно, помнить, что для многих покупок россияне выбирают более дешевые варианты, чем раньше. В частности, поэтому в динамике розничного оборота оживление спроса проявляется не так ярко. Но оно есть. И тут весьма и весьма показателен рост внимания к инвестициям в образование. Известно, что это очень долгосрочные вложения, которые будут «отбиваться» годы и десятилетия. Раз люди идут на это, значит, вектор развития страны рассматривается ими как позитивный», — отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25—26 января 2018 года. В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов.