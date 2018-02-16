Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал глупостью разговоры некоторых аналитиков о том, что участие госбанков в капитале компаний может каким-то образом связать их с санкциями. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Некоторые аналитики пишут, что участие госбанков в компаниях каким-то образом может быть связано с санкциями. Это абсолютная глупость, так как «Магнит» — вторая по величине торговли и дневного оборота (на бирже. — Прим. ред.) компания, а Сбербанк — первая. Сбербанк находится под санкциями, поэтому те, кто это пишет, абсолютно не понимают ни динамику развития рынка, ни то, что мы как миноритарные акционеры не влияем на компанию», — сказал он.

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ, несмотря на статус госбанка, действует в логике коммерческой целесообразности. «Если мы что-то видим, то мы это купим и экономически будем отстаивать этот тезис. Все должны иметь равные условия. Государство управляет банками как акционерными обществами. Мы сами принимали решение, вели переговоры, ни у кого не получали на это согласие», — сказал он.

При этом Соловьев пошутил, что, когда ВТБ стал владельцем 36,6% «Бургер Кинга», вряд ли его клиентов волновало, что «госсектор наступает на бургерную». «Захват бутерброда российским государством? Ударим бутербродами по санкциям. Это инвестиционно-банковская трансакция», — резюмировал Соловьев.