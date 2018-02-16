На Российском инвестиционном форуме в Сочи подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской и Саратовской областями, предусматривающее усиление экономических связей.

По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, между регионами уже есть тесные связи и добрые взаимодействия должны укреплять прежде всего экономику территорий, делать все для людей.

Как отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, подписание этого соглашения даст возможность регионам еще более активно работать, обмениваться положительным опытом в сфере сельского хозяйства, в сфере поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), в сфере создания комфортной среды для проживания наших граждан, развития гражданского общества, сообщает ТАСС .