В Санкт-Петербурге вынесен приговор по делу о мошенничестве на 50 млн рублей с использованием схемы финансовой пирамиды. Об этом сообщили накануне в Генпрокуратуре РФ.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Ольги Полянской. Она признана виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что в период с ноября 2005 года по май 2008-го Полянская в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске и Челябинске вступила в сговор с неустановленными лицами, совместно с которыми разработала механизм хищения денежных средств с использованием схемы финансовой пирамиды.

Действия Полянской были направлены на извлечение прибыли путем обмана неопределенного круга лиц, в основном пожилых людей, отмечают правоохранители.

В результате были похищены денежные средства более чем 350 потерпевших на общую сумму около 50 млн рублей. В дальнейшем деньги были использованы фигуранткой как в личных целях, так и для продолжения незаконной деятельности.



Суд признал Полянскую виновной и назначил ей 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски, заявленные потерпевшими и прокурором, удовлетворены в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.