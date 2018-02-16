Пенсионный фонд не сбалансирован, потому что действует много излишних льгот и преференций для работающих граждан, сказал первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме.

«Пенсионный фонд потребляет очень много трансфертов, он не сбалансирован не потому, что у нас очень много пенсионеров, а потому что у нас очень много льгот для тех, кто сейчас работает, очень много преференций, те же самые досрочные пенсии. Если это убрать, никакого дефицита в Пенсионном фонде не будет», — сказал Вовченко.