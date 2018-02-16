Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи прокомментировал РБК сделку между бизнесменом Сергеем Галицким и ВТБ, в результате которой предприниматель продал банку 29,1% акций принадлежащей ему розничной сети «Магнит».

По мнению заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, для главы ВТБ Андрея Костина эта сделка является исключительно бизнес-проектом, в рамках которого акции «Магнита» будут проданы. «Вы считаете, что Костин купил для государства? Все-таки для Костина скорее это бизнес-проект, они перепродадут, тем более в сделку вошел «ВТБ Капитал», а не ВТБ. Скорее всего, это на перепродажу, чтобы ВТБ остался в этом бизнесе, зачем ему ретейл нужен? Галицкий теперь, наверное, жизнь по-другому видит, но для ВТБ это просто вложение, чтобы продать, не знаю кому», — заявил Сторчак.



Отвечая на вопрос, повлияет ли эта сделка на рынок, замминистра финансов заявил: «Трудно сказать, не знаю».

16 февраля Сергей Галицкий сообщил о продаже ВТБ 29,1% акций «Магнита» за 138 млрд рублей. Сразу после этого акции ретейлера на открытии торгов Московской биржи снизились на 6% . Андрей Костин заявил, что эта сделка может негативно повлиять на стоимость акций банка.