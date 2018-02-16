Из-за постоянного роста ценности виртуальных активов власти Канады решили построить гигантское хранилище для криптовалют. Контроль за процессом строительства возьмет на себя Центральный банк страны.

Представители регулятора отметили, что Банк Канады планирует не только хранить ключи в своем хранилище, но и постоянно улучшать систему безопасности, чтобы киберпреступники не смогли получить к ним доступ, так как механизмы взлома кошельков поспоянно совершенствуются.

Если ключи попадут в руки хакерам, вернуть криптовалюту в большинстве случаев будет практически невозможно. Поэтому система безопасности хранилища, над которой трудятся лучшие эксперты в сфере кибербезопасности, будет создана таким образом, чтобы даже сам Центральный банк Канады не смог получить доступ к серверам с криптоключами, сообщает CCN .