Сотрудникам Сбербанка для того, чтобы успешно развиваться в компании, необходимо постоянно заниматься обучением. Об этом рассказала управляющий директор, руководитель дирекции по развитию корпоративной культуры Сбербанка Елена Кудряшова в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме в Сочи.



«Сотрудник понимает, что он будет успешен в организации, если он постоянно развивается, если жаден до новых знаний, если постоянно в себя вкладывается», — сказала она.

«Мы выстраиваем среду, которая бы подталкивала человека к непрерывному саморазвитию и умению учиться всю жизнь», — отметила Елена Кудряшова.

По ее словам, сейчас Сбербанк работает над повышением компетенции IT-специалистов, повышением уровня цифровой грамотности всех сотрудников и развитием soft skills.