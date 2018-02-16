Бывшие российские граждане готовы возвращаться в страну, когда им предлагают интересную работу, сказала управляющий директор, руководитель дирекции по развитию корпоративной культуры Сбербанка Елена Кудряшова в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме в Сочи.



«Наши с вами бывшие сограждане с удовольствием возвращается, так как те задачи, которые, в частности, предлагает Сбербанк, уникальны, у них возникает желание поработать в стране, в которой родились», — пояснила она.

Кудряшова добавила, что в банке растет потребность в так называемых диджитал-кадрах и, кроме этого, «меняются ожидания в отношении сотрудников, которые работают в клиентской сфере».