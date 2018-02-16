Совместно с компанией «Манго Телеком» он запускает пилотный проект по продаже корпоративным клиентам услуг виртуальной (облачной) АТС «Mango Office» в пяти городах присутствия.

Mango Office – сервис, который позволит компаниям, имеющим большой поток входящих звонков, всегда оставаться на связи с клиентами. Пользователю предоставляется пакет услуг: многоканальный номер, аналитика звонков, запись разговоров и другие опции.

Пока Mango Office можно приобрести только в отделениях УБРиР, дислоцирующихся в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Перми и Уфе.

УБРиР развивает нефинансовые услуги с 2014 года. В настоящее время для предпринимателей доступны услуги: финансовая диагностика, HR-консалтинг, «Бизнес-юрист», страхование имущества, дистанционная регистрация бизнеса, бухгалтерские услуги и теперь Mango Office. Частным клиентам банк предлагает страховые продукты и заполнение налоговых деклараций.

Елена Сорвина, руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР:

- В 2018 году УБРиР продолжит развитие нефинансовых услуг для всех категорий клиентов. Мы планируем внедрить похожую на маркет-плейс так называемую экосистему сервисов. Для нас важно обеспечивать пользователей широким спектром предложений и продуктов, чтобы клиенты могли закрыть все свои потребности в одном месте – в нашем банке.