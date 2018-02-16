У некоторых пользователей Coinbase со счетов пропали все средства, а у кого-то баланс стал негативным после того как представители криптовалютной биржи начали расследование по фактам несанкционированного снятия средств со счетов клиентов за покупку криптовалюты с помощью кредитных и дебетовых карт.

«Мы нашли решение и с последующими покупками таких проблем не возникнет», — заявили специалисты по техподдержке Coinbase, сообщает Anycoin . При этом они пояснили, что проблема вызвана сменой MCC-кода платежными системами и пообещали клиентам вернуть все некорректно снятые средства.

Напомним,как сообщал Банкир.Ру на этой неделе, Coinbase запретила подключение кредитных карт для резидентов США.