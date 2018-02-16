Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам банка «Финансово-Промышленный Капитал» (в том числе индивидуальным предпринимателям) стал банк «ФК Открытие». Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, АСВ пришлось проводить повторный конкурс по выбору банка-агента для осуществления выплат по данному страховому случаю: первый конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Прием заявлений на компенсации и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 21 февраля. Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 20 февраля на сайте АСВ и 22 февраля в газете «Московский комсомолец».



Лицензия у столичного банка «ФПК» была отозвана 9 февраля текущего года. ЦБ, в частности, указывал на неоднократное нарушение банком «антиотмывочного» законодательства в части достоверности и полноты представлявшихся в уполномоченный орган сведений. Также были установлены признаки проведения банком теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.