В Хабаровске вынесен приговор сотруднице банка, обвиняемой в хищении денежных средств с банковских счетов пенсионеров, передает в пятницу МВД.

Как сообщается, 75-летняя хабаровчанка оформила сберегательный вклад в одном из банков краевого центра. На расчетный счет пенсионерка положила более 2 млн рублей. Спустя несколько месяцев пожилая женщина обратилась в кредитную организацию для получения начисленных процентов. Однако все сбережения потерпевшей исчезли с банковского счета.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую 33-летнюю сотрудницу финансовой организации. Как выяснилось, обвиняемая, имея доступ к личной информации клиентов, оформила банковскую карту на имя пенсионерки, после чего перевела туда с ее расчетного счета более 2 млн рублей и в последующем похитила денежные средства потерпевшей.

В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (о краже в составе организованной группы или в особо крупном размере), установлена причастность обвиняемой к двум аналогичным противоправным эпизодам. Суммарный ущерб составил более 3 млн рублей.



Решением Краснофлотского районного суда подсудимой назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно с возмещением материального ущерба потерпевшим.