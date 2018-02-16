Разработчики криптовалютного мобильного кошелька Edge (в прошлом Airbitz Wallet) объявили об официальном запуске продукта. По их словам, это единственный многовалютный мобильный кошелек, который позволяет пользователям вручную добавлять токены стандарта ERC-20, не поддерживаемые кошельком по умолчанию.

Edge использует открытый код и технологию безопасности Edge Security. Кошелек поддерживает протокол Segregated Witness (SegWit) – как для биткоина, так и для Litecoin. Кроме того, он имеет встроенную поддержу сервиса ShapeShift, благодаря которой можно моментально обменивать одни активы на других в пределах самого кошелька.

Разработчики также планируют добавить новые активы и сервисы, в том числе обмен фиатных денег и пополнение телефона, сообщает ForkLog .

Кошелек доступен и в мобильных версиях для iOS и Android.