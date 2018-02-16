Московские власти не занимаются разработкой собственной криптовалюты, однако работают над внедрением технологии блокчейн в городские сервисы. Об этом в интервью РБК на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Возможность создания городской криптовалюты в Москве в сентябре 2017 года допустила вице-мэр Наталья Сергунина, сообщал ТАСС. Однако Собянин заявил, что сейчас работа над этим проектом не ведется. «Скорее всего, это одно из предположений. Валютой не занимаемся. Технологией блокчейн занимаемся, и первый такой проект уже реализован», — рассказал мэр города.

Собянин пояснил, что подобная технология была применена при работе над сервисом голосований на портале «Активный гражданин». «Создание технологии блокчейн — наш портал «Активный гражданин». Вы помните, сколько было косых взглядов: а как вы подсчитываете, может, вы что-то там подкручиваете, может быть, там неточные данные? Чтобы убрать все сомнения, мы создали три базы хранения данных, чтобы это не наша база данных была по голосованию, а база, распределенная по независимым площадкам. Тогда сомнений в том, что правильно учтены голоса или неправильно, на «Активном гражданине», я думаю, практически исчезнут», — рассказал он. Также Собянин отметил, что в разработке находится еще ряд подобных проектов, правительство Москвы намерено продолжить внедрение технологии блокчейн.

В октябре 2017 года возможность создания московской криптовалюты Moscowcoin прокомментировал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов. Как сообщал ТАСС, чиновник предположил, что городская криптовалюта может использоваться на портале «Активный гражданин». В то же время он подчеркнул, что речь об этом может идти только после разработки законодательной базы.