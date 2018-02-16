Филиппинский Union Bank и еще четыре небольшие местные банка, название которых не сообщается, готовы начать совместное использование блокчейн-платформы на основе системы Visa B2B Connect для проведения платежей.

Генри Реэль Агуда, старший исполнительный вице-президент UnionBank и главный специалист по технологиям и операциям указал, что в будущем в программу могут войти и другие банки.

Новое технологическое решение может повысить эффективность работы местных кредитно-финансовых учреждений, а ее клиентами станут субъекты малого и среднего бизнеса. Кроме того, с ее помощью проведение международных платежей будет обходиться дешевле, безопаснее и занимать до 1 дня.

В ноябре 2017 года, Visa запустила в тестовом режиме систему платежей совместно с блокчейн-стартапом Chain. Также Visa предложила систему B2B Connect нескольким другим банкам в разных странах мира: Commerce Bank в США, Shinhan Bank в Южной Корее, Сбербанку в России и United Overseas Bank в Сингапуре.

B2B Connect предназначен для облегчения международных платежей и позволяет осуществлять платежи непосредственно между учреждениями, тем самым исключая необходимость в посредниках. В середине этого года планируется полноценный запуск системы.