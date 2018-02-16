В Испании готовят законодательство, предусматривающее налоговые льготы для компаний, использующих технологию блокчейн. Занимается этим Народная партия действующего премьер-министра страны Мариано Рахои.

По мнению одного из законодателей, готовящих проект документа, Теодоро Гарсия Эгеа, привлечь в страну блокчейн-компании — это в интересах продвижения в таких областях, как финансы, здравоохранение и образование.

Также он добавил, что таким образом планируется создать самую безопасную инфраструктуру в Европе для инвестиций в ICO, сообщает Anycoin .

Законопроект может установить пороговое значение инвестиций в криптовалюты, ниже которого не будет требоваться уведомлять о них контролирующие органы. Также закон будет предусматривать защиту инвесторов, над мерами которой работает регулятор рынка ценных бумаг в стране.

В парламенте планируется выслушать мнение экспертов по технологии блокчейн и изучить опыт других стран, например, Швейцарии с ее Crypto Valley.