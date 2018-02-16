Россияне Владимир Дринкман (37 лет) и Дмитрий Смильянец (34 года) приговорены в США к тюремному заключению за хакерские атаки на крупные платежные системы, ретейлеров и финансовые учреждения во всем мире. Об этом сообщается в заявлении Министерства юстиции США.

Действия хакеров привели к компрометации 160 млн кредитных карт и сотням миллионов долларов убытков, оказавшись в числе киберпреступлений с наиболее существенным ущербом в США. Мошенники признались в сговоре по взлому сетей компаний, занимающихся финансовыми операциями. Среди них NASDAQ, 7-Eleven, Carrefour, JCP, Hannaford, Heartland, Wet Seal, Commidea, Dexia, JetBlue, Dow Jones, Euronet, Visa Jordan, Global Payment, Diners Singapore и Ingenicard.

Оба фигуранта признали себя виновными в сентябре 2015 года после ареста в Нидерландах летом 2012 года.

Дринкман получил 144 месяца тюремного заключения (то есть 12 лет), а Смильянец — 51 месяц и 21 день (более четырех лет).

Согласно обвинительному заключению, в сговоре участвовало пять лиц, которые исполняли определенные роли в схеме. Дринкман и 31-летний Александр Калинин (Санкт-Петербург), как предполагается, специализировались на проникновении в систему сетевой безопасности и получении доступа к корпоративным системам жертв. 36-летний Роман Котов предположительно специализировался на краже ценных данных из взломанных сетей. Хакеры скрывали свою деятельность, используя анонимные услуги веб-хостинга, предоставленные 30-летним Михаилом Рытиковым из Одессы. Смильянец продавал украденную информацию и распределял доходы от этой схемы среди участников.



Мошенники продавали приблизительно за 10 долларов каждый украденный номер американской кредитной карты и связанные с ней данные; порядка 50 долларов стоил номер европейской кредитной карты и данные по ней, около 15 долларов — номер кредитной карты из Канады.